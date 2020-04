Joaquín Sabina reaparece tras su operación y se muestra desde el balcón de su casa

Es bien sabido que todos los días, los españoles salen a sus terrazas y balcones para aplaudir la labor de los médicos que luchan sin descanso para salvar vidas afectadas por el coronavirus. Para sorpresas de muchos, Joaquín Sabina decidió unirse recientemente al homenaje.

El cantautor que aún se encuentra convaleciente y con el brazo en cabestrillo por la operación a la que tuvo que someterse hace unas semanas atrás, reapareció para reconocer el trabajo del personal sanitario.

Recordemos que Sabina estuvo hospitalizado del 12 al 23 de febrero, tras sufrir un accidente que le causó dos traumatismos y un coágulo craneoencefálico.

El día del accidente, Joaquín cayó del escenario mientras ofrecía un concierto al lado de Joan Manuel Serrat, en Madrid.

En un primer momento, el golpe solo le causó un fuerte dolor en el hombro y, tras ser atendido por personal médico del lugar, subió al escenario en silla de ruedas. Lo anterior, con el fin de tranquilizar a sus seguidores.

“Estas cosas me pasan solo en Madrid. Lo siento mucho, me he dado un golpe muy fuerte en el hombro. No tiren las entradas, los que quieran venir en mayo lo podrán hacer”, afirmó en ese momento el intérprete.

Operan de emergencia a Joaquín Sabina

Sin embargo, luego de la realización de análisis médicos, le detectaron al músico un “pequeño coágulo” en el cerebro. Joaquín Sabina fue operado de manera inmediata y evolucionó favorablemente.

El padecimiento que llevó a Joaquín Sabina a pasar siete días en el hospital Finalmente el cantante de 69 años fue dado de alta tras pasar hospitalizado durante una semana en un centro en Madrid.

Fue el 17 de febrero cuando abandonó la unidad de cuidados intensivos, cinco días más tarde, fue dado de alta.

A los pocos días, Joan Manuel Serrat dio detalles de la salud de su colega en una entrevista telefónica.

“Joaquín tiene, como él mismo dice, una mala salud de hierro que le permite superar estos momentos complicados”, afirmó el artista.