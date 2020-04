La actriz Danna García comparte duras imágenes de su traslado al hospital por el COVID-19

View this post on Instagram

Mi #TBT en New York Ciudad fascinante que ❤️, y en la que viví , estudié y aprendí a ser autosuficiente. En el lanzamiento del libro del Sr Patrick Mcmullan en donde yo era parte de la contraportada. Super honor!! #I❤️NYC #mividanómada #latinaspokesperson #mividacomomodelo #glamourgirls 📚🌃🍾