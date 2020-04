Muere el cantante estadounidense Bill Withers a los 81 años

El cantante estadounidense de soul Bill Withers, famoso por títulos como "Ain't No Sunshine" o "Lean On Me", murió como consecuencia de problemas cardíacos a los 81 años, anunció su familia este viernes.

"Estamos devastados por la pérdida de nuestro esposo y padre adorado y entregado", escribió la familia en un comunicado.

"Aunque haya vivido discretamente, con su familia cercana y sus amigos, su música pertenece por siempre al mundo entero. En este periodo difícil, rezamos para que su música aporte consuelo y diversión mientras sus fans cuidan de las personas a las que aman".

Sobre Bill Withers

El más joven de seis hermanos y nacido en un pueblo minero segregado en West Virginia durante el último año de la Gran Depresión, Withers sirvió en la Marina y trabajó en varios empleos hasta sus treinta años cuando empezó a grabar música.

Su carrera discográfica duró sólo 14 años, publicó su último álbum en 1985, pero sus éxitos que fueron una fusión del blues sureño de Estados Unidos con un suave R&B que ha perdurado durante décadas con clásicos mundiales, incluyendo temas como "Lovely Day" y "Just the Two of Us".

Withers ingresó en 1999 en el Salón de la Fama de los Grammy, y su compañero icono del soul, Stevie Wonder, lo incorporó al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2015.

"Ain't No Sunshine"

Legado

Su legado creció incluso después de que dejó la industria de la música con muchos artistas que siguieron interpretando sus canciones. No era un secreto que este músico, ferviente defensor de la libertad creativa, sentía desdén por los sellos discográficos.

La canción de Withers "Grandma's Hands", por ejemplo, volvió a hacerse famosa como un rap, con el éxito "No Diggity" de Blackstreet, con Dr. Dre y Queen Pen.

"Es el último afroamericano", dijo Questlove, batería de The Roots, a la revista Rolling Stone.

"Lean on me"

"Bill Withers es lo más cercano que tienen los negros a un Bruce Springsteen".

Los homenajes comenzaron a llegar para el compositor fallecido.

"Oh, tío, Bill Withers fue realmente el más grande", tuiteó Chance the Rapper, señalando los éxitos del cantante como "algunas de las mejores canciones de todos los tiempos".

"Me duele el corazón por él, me recuerda a cuando ponía discos… en casa de mi abuela".