FOTOS. Captan al príncipe Harry en pánico comprando grandes cantidades de papel higiénico

A solo días de haber dado el adiós a la Corona, este miércoles comenzó a circular una escandalosa foto que de nueva cuenta pone en aprietos al príncipe Harry.

Resulta que en las redes sociales circula una instantánea en donde aparece el esposo de Meghan Markle realizando compras de pánico.

En las instantáneas se puede ver al hijo de la princesa Diana empujando un carrito de compras que está repleto de agua embotellada, papel higiénico, toallitas de bebé y otras artículos de limpieza.

La fotografía causó gran revuelo en las redes y el nieto de la Reina Isabel recibió decenas de críticas.

“La estupidez no distingue títulos de nobleza”, “Otro paranoico, ojalá que lo haya hecho para regalarlo, que son las acciones que necesitamos”, “Que mal ejemplo el que da”, dicen algunos de los comentarios que han hecho los usuarios de las redes.

Recientemente, los exduques de Sussex fueron amenazados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Según el polémico mandatario, su país no cubrirá el costo del dispositivo que vaya a garantizar la seguridad del matrimonio.

En el tuit, Trump arranca enfatizando que es un gran admirador de la pareja, además de ser amigo de la Reina de Inglaterra.

I am a great friend and admirer of the Queen & the United Kingdom. It was reported that Harry and Meghan, who left the Kingdom, would reside permanently in Canada. Now they have left Canada for the U.S. however, the U.S. will not pay for their security protection. They must pay!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 29, 2020