26 años después, el elenco de "La Niñera" se reúnen en un episodio especial

"La Niñera" fue uno de los programas más exitosos de los años 90. La serie, protagonizada y producida por Fran Drescher, despertó carcajadas de millones de espectadores alrededor del mundo entre 1993 y 1999.

Sin duda uno de los regresos más esperados de la televisión finalmente sucederá, aunque no de la forma en que muchos lo sueñan.

La nana Fine , el señor Sheffield y todos los miembros del elenco se juntarán una vez más para sorprender a sus seguidores. La cita es el próximo 6 de abril.

A post shared by Vane 🍿 (@wonder_vane) on Oct 25, 2018 at 2:03pm PDT

View this post on Instagram

Según una publicación de la revista Variety, los actores originales se reunieron de forma virtual para leer el guion del primer capítulo vía Zoom. El video con el emotivo momento se podrá ver a partir del lunes en el canal de YouTube de Sony Pictures, la empresa que produjo la tira.

A post shared by Fran Drescher (@officialfrandrescher) on Mar 31, 2020 at 2:10pm PDT

View this post on Instagram

"Es una actuación única hecha por la pandemia, para nuestros fans de todo el mundo que en este momento están estresados, en aislamiento y necesitan algo lindo. A todos nosotros nos ayudó a levantarnos un poco y esperamos que a ustedes también", puntualizó.

Los seguidores de la serie podrán ver a Charles Shaughnessy (Maxwell Sheffield), Daniel Davis (Niles), Lauren Lane (C.C. Babcock), Nicholle Tom (Maggie), Benjamin Salisbury (Brighton), Madeline Zima (Grace), Renée Taylor (Sylvia Fine), Alex Sternin, Ann Hampton Callaway, DeeDee Rescher, Rachel Chagall y Jonathan Penner.

La actriz también compartió una captura de una videollamada grupal junto a todos los integrantes del elenco de la comedia.

SURPRISE!!! The Nanny #PANDEMICPERFORMANCE a virtual read of the pilot episode w the ORIGINAL CAST! #thenanny @NBCIndebted @cancerschmancer https://t.co/LscDSi5kfh pic.twitter.com/b1XoArwISP

— Fran Drescher (@frandrescher) March 31, 2020