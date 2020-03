Leticia Calderón cautiva en las redes al mostrar su abdomen mientras hace oficio

La cuarentena preventiva que se vive en el mundo a causa del coronavirus ha hecho que varios famosos pasen pensando formar creativas para entretener y convivir con sus fans. Tal es el caso de Leticia Calderón.

La guapa actriz mexicana compartió un poco de su día a día, grabando un video desde su casa y en donde la vemos barrer su sala mientras baila de lo más sexy una cumbia.

En el video, aparece la actriz de 51 años mostró sus mejores pasos mientras hacía como que cantaba, usando de micrófono la escoba y contoneando las caderas de un lado a otro.

Como en muchas ocasiones lo ha mostrado, Lety apareció con la cara sin gota de maquillaje, descalza, y con un top con red amarillo fluorescente, que dejaba ver parte de su abdomen y ombligo.

La respuestas de sus seguidores no se hicieron esperar:

La guapísima actriz contagió con su alegría cuando hizo “playback” de la canción, y brindó un poco de humor a sus seguidores ante los malos ratos que todos viven tras la pandemia del COVID-19, que ha quitado la vida a miles de personas en el mundo.

Luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) aprehendiera y encarcelara al abogado Juan Collado por mantener supuestos nexos con grupos delictivos y realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, Leticia ha visto limitado el presupuesto familiar, pues confesó haber tenido que mantener con el fruto de su trabajo actoral ella sola a Carlo y Luciano, los hijos que procreó con él.

"Por eso tengo que trabajar, tienen mucha mamá y por eso me urge trabajar. Siempre he ahorrado, toda mi vida, siempre he trabajado y la verdad no soy una mujer gastalona. Te lo juro, siempre he ahorrado para mis hijos y mira ya llegó ese momento de sacar mis ahorros", declaró la actriz ante los medios de comunicación.