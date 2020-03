Paola Chuc saca su lado más sensual y posa únicamente con una camisa

View this post on Instagram

Las cosas más difíciles para una persona es aprender a OLVIDAR, PERDONAR Y ARRIESGAR, cuando no aprendes a OLVIDAR y a dejar atrás, no podrás darte el chance de disfrutar lo que Dios tiene preparado para ti, te mantienes triste constantemente por MIEDO a dejar tu zona de confort, es normal, pero te daña mentalmente, físicamente y probablemente dañes a otras personas que te rodean por NO SABER DEJAR EL PASADO EN EL PASADO. Nos es difícil PERDONAR porque simple y sencillamente el perdón está ligado al olvido, a dejar ir lo que ya pasó, nos es difícil perdonar porque según nosotros somos perfectos pero, somos humanos y comentemos errores, nos es difícil perdonar porque no somos capaces de a avanzar y dejar atrás. Nos es difícil ARRIERGAR, porque no somos valientes y capaces de aventurarnos en cosas desconocidas y es que desde niños nos dijeron “más vale lo viejo conocido, que lo nuevo por conocer” pero yo, que me he arriesgado té digo, es mil veces mejor arriesgarte y aventurarte a quedarte en él mismo lugar siempre, ese lugar que solo te daña y te causa problemas. Yo puedo asegurarte que no pasa nada y sé que es muy cierto eso que dicen de “ÉL QUE SE ARRIESGA, GANA” aprendamos a OLVIDAR y a dejar el pasado atrás, aprendamos a PERDONAR y verás como cosas buenas te empezarán a rodear, aprendamos a ARRIESGAR y verás como empezarás a disfrutar más de la vida y no encerrarte en lo que te mantiene sin poder avanzar ♥️✨ Posdata Los amo “Ya volveré a reaparecer con más música”