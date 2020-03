El actor Miguel Ángel Silvestre enciende las redes al posar completamente desnudo

View this post on Instagram

Te echo mucho de menos Papá. Hubiera estado muy bien pasar juntos esta cuarentena . Tú serenidad me daba mucha confianza. Te haría mil preguntas que nunca te hice…hay cosas de ti que no sé, lo que si que sé, es que contigo estaba a gusto. Pero ahora, hay tantas cosas que me intriga saber de ti. I miss you so much Dad. It would have been great to spend this quarantine together. Your serenity gave me a lot of confidence. I would ask you a thousand questions that I never asked you … there are things about you that I don't know, what I do know is that I was comfortable with you. But now, there are so many things that intrigue me to hear from you.