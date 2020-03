Coronavirus termina con la vida de uno de los actores de la serie You

View this post on Instagram

CORONAVÍRUS DESTRÓI MAIS UMA FAMÍLIA ! 😞😢 Mark Blum, de Crocodilo Dundee e Você, morre por complicações do coronavírus Ator tinha 69 anos O ator Mark Blum morreu nesta quinta-feira (26) aos 69 anos por complicações do coronavírus, de acordo com o TMZ . Ele era conhecido por seus papéis em Crocodilo Dundee e Procura-se Susan Desesperadamente , ambos dos anos 1980, mas recentemente estrelou também uma série da Netflix Você como Sr. Mooney. Ele também fez carreira no teatro, trabalhando em diversas peças na Broadway. Desde o início da pandemia de coronavírus, vários artistas foram diagnosticados com uma doença. Áreas de entretenimento também foram afetadas com adiamento de estreias, paralisação de produtos e cancelamento de grandes eventos. #MarkBlum #Coronavírus