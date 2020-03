¡Escándalo! Esta es la mujer que acusa a Yalitza Aparicio de ser una “robamaridos”

La actriz mexicana Yalitza Aparicio se encuentra en el ojo del huracán. Y es que recientemente, la revista “TV y Novelas”, reveló una entrevista que afecta su relación con su actual novio.

La protagonista de “Roma” fue tachada de “robamaridos”, ya que la mujer declaró que el sujeto estaba casado y tiene un hijo. Recordemos que, actualmente, la mexicana sostiene un romance con André Montes.

Wendy Ahumada, es el nombre de la mujer que ha lanzado una serie de fuertes declaraciones en contra de Aparicio.

La mujer acusa a Yalitza de haberse metido en la relación que tenía con André, padre de su hijo.

“Ella estaba consiente de que André tenía mujer e hijo, cuando me la presentaron, ella se quitó una chamarra de mezclilla que traía y en el cuelo traía un chupetón”, afirmó Ahumada.

La revista antes mencionada publicó además un video de la entrevista, donde la exnovia de André cuenta cómo se conocieron él y la actriz.

“Le diría que andar de libertina y de borracha donde quiera, no habla bien de ella, ella no está engañada, sabe bien que destruyó una familia”, asegura Wendy.

En contra de Yalitza Aparicio

Pero eso no ha sido todo, ya que la mujer declaró que Andre es un tipo mujeriego y que además golpea a las mujeres.

Yalitza Aparicio se deja ver sin maquillaje y seguidores quedan asombrados La actriz mexicana Yalitza Aparicio colgó una fotografía en su Instagram en la que luce al natural.

“No sabes el alacrán que me quitaste; es mujeriego, me golpeó hasta embarazada y me endeudó”, comentó la entrevista.

“Una vez me bajó de las escaleras de los pelos, no recuerdo ni por qué se enojó. Pero después se arrepintió, me pidió perdón y me prometió que ya no lo volvería hacer. Aunque sí lo volvió a hacer”, recordó Ahumada.

La mexicana nominada al Óscar en 2019 por su papel como protagonista del filme “Roma”, hasta el momento no ha dado declaración alguna.