Quédate en Casa: No te pierdas la opereta "El Murciélago" desde la comodidad de tu casa

La Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala (OSN) presentará la opereta "El Murciélago" para que el público guatemalteco pueda deleitarse desde la comodidad de su hogar.

Esta obra será transmitida en vivo este sábado 21 de marzo a partir de las 2 de la tarde desde la página oficial del Ministerio de Cultura y Deportes (MCD).

La idea de dicha transmisión es para dar una opción más de arte a los guatemaltecos en este tiempo en que hay restricciones para salir debido a la emergencia del Covid-19 (coronavirus).

"El Murciélago"

Se trata de una obra que cuenta con cantantes guatemaltecos y extranjeros. Y está bajo la dirección de James Demster.

Hay que tomar en cuenta que, aunque se tratará de una "transmisión en vivo", la fecha de la presentación de dicha obra fue el 14 de noviembre de 2019.

Sin embargo, tanto el MCD como la OSN brindan este tipo de servicio para los amantes del arte para que puedan disfrutar de montajes como este cuando hay que guardar el tiempo en casa.

Maestros comparten

Por su parte, algunos maestros músicos de la OSN han tratado de brindar un poco de su tiempo desde sus espacios para deleitar con sus interpretaciones al público guatemaltecos.

Los primeros en realizarlo fueron los maestros Carlos Galdámez y Kenneth Vásquez, quienes interpretaron piezas con sus respectivos instrumentos.

Otros más se han sumado

El maestro Axel Sánchez (clarinete bajo) ejecuto "Três Estrelinhas" (Anacleto de Medeiros) desde su hogar.

La violinista Andrea Galdámez hizo lo propio con una excelsa interpretación de "Meditation from Thais for Violin and Piano" (Jules Massenet) desde su casa.

El maestro Silber García interpretó en trompea "Andante, del concierto para Trompeta y Orquesta (Joseph Haydn).

Finalmente, el maestro Luis Moscoso también grabó un tema en clarinete.

"Oblivion" (Astor Piazzolla) fue lo que escogió el músico para compartir con el público desde su domicilio.

Toque de queda

Durante la inauguración del Hospital Temporal del Parque de la Industria, el presidente Alejandro Giammattei dio a conocer que se decreta toque de queda por 8 días.