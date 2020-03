Por esta foto acusan a la presentadora Sandy Méndez de aumentarse el trasero en Photoshop

Sin lugar a duda, Sandy Méndez posee una figura de infarto, y prueba de ello son las diferentes fotografías que comparte en sus redes sociales.

Recientemente, la joven compartió una imagen que generó una gran controversia en Instagram.

Y es que luego de cumplir con una apuesta, la presentadora del programa “¡Qué Chilero!”, subió una sensual imagen, en la que su “booty” se convirtió en el protagonista.

“Como no estoy en traje de baño, no me van a dar like, verdad”, lleva por titulo la postal en la que la joven aparece de espaldas, dándole realce a su derriére.

Dicha foto hizo que algunos seguidores le acusaran de abusar del Photoshop para aumentarse las medidas de sus atributos.

Sin embargo, hubieron otros que la llenaron de halagos y enfatizaron su admiración por la joven. “Pura estafa”, “Sin importar que publiques, eres única y siempre serás la mejor”, “Te amo, eres una diosa”, dicen algunos de los comentarios que se pueden leer en la foto.

La fotografía logró los más de 40 mil likes. Cabe resaltar que Sandy decidió darles una respuesta a sus fanáticos tras las acusaciones.

Méndez, por medio de las historias de Instagram afirmó que su figura no es producto del Photoshop.

El sensual perfil de Sandy Méndez

Actualmente, la sensual presentadora es una de las guatemaltecas con mayor número de seguidores en Instagram.

Sandy supera los más de 600 mil followers en la famosa red social, en donde aprovecha para compartir con sus fanáticos su día a día.

“Todo, todo, todo va a estar bien. Yo me quedo en casa”, dice una de sus recientes publicaciones, con la que insta a los guatemaltecos a cuidarse ante la emergencia del coronavirus que ha surgido en el país.

Varios son los guatemaltecos que ya han dado positivo ante el COVID-19.