Jessica Scheel arriba a la etapa final de su embarazo y muestra su pancita en sexy atuendo

View this post on Instagram

Mi abuelita lo compartio conmigo hoy vale la pena leerlo🥰 *¿QUIÉN SOY*? Tú no eres tu apellido, tu color de ojos o piel. No eres el colegio al que tuviste el privilegio de ir, un título universitario, tu "éxito laboral", ni el cargo que tengas donde trabajas. No eres el carro que manejas, ni la casa donde vives; no eres tus viajes, todo lo que te compras, ni tu dinero. No eres la "imagen o status" que quieres de-mostrar en las redes sociales. No eres con quien te casaste, ni los "estándares sociales" que sigues. Nada de eso te hace mejor que nadie, porque nada de eso habla de quién eres tú en Verdad… Tú *ERES la amabilidad* que expresas al hablar, *el perdón* que otorgas cuando te ofenden y *la empatía sincera* que tengas ante cualquiera que pasa por un difícil momento. Eres *la generosidad* que tengas al compartir lo que no te sobra con otro, eres *la tolerancia* ante alguien que te impacienta y *la humildad* de no hacer sentir a otros menos que Tú. Eres *la inclusión* al no discriminar a otros por sus gustos, costumbres o posición, eres *la gentileza* que tengas hacia otro que no pueda hacer nada por ti; Eres *la bondad* que muestres ante un niño, un adulto mayor o una mascota. Eres *la inteligencia emocional* que proyectas al pensar antes de hablar para no herir a otros. Eres *la sonrisa que le brindas al desconocido* que pasa a tu lado caminando o *el abrazo honesto* que compartes con otro ser humano. Eres *la madurez* y consecuencia con la que llevas la vida, en lo que dices y en lo que haces. Eres *la sinceridad* cuando miras al otro a los ojos y le dices te amo, no por inercia sino sabiendo todo lo que amar de verdad significa. Eres *la fortaleza* que haz construido, *la bondad que obsequias,* la forma en que en plena conciencia percibes la vida, tu vida. 🤩 Autor desconocido.