Ingrid Coronado habla por primera vez sobre el martirio que vivió tras su divorcio

Fue en 2015 cuando Ingrid Coronado decidió terminar con su matrimonio con Fernando Solar, quien pasaba por una lucha contra el cáncer.

La noticia de la separación, tomó por sorpresa a los fanáticos de la presentadora mexicana.

En una entrevista para “El Universal”, la también actriz reveló que dicha etapa fue una de las más tormentosas que ha tenido tanto en su vida personal como privada.

“Fui la mala del cuento por mucho tiempo, cuando no lo era. Eso nos pasa mucho a las mujeres, generalmente somos las malas de la historia”, detalló Coronado.

Recordemos que durante ese año, la opinión pública se le fue encima a Ingrid, acusándola de muchas cosas, como haberlo abandonado a él cuando más lo necesitaba.

Los comentarios y rumores que surgieron a causa de afectaron el trabajo y desempeño de Ingrid en la televisión.

La difícil situación de Ingrid Coronado

La conductora revela que, mientras estaba a cuadro en “Venga la alegría”, ella hacía esfuerzos por sonreír y concentrarse en su trabajo.

“Yo estaba cumpliendo con un personaje, pero lo que estaba pasando conmigo era una Ingrid rota”, añadió la mexicana en la entrevista.

Según detalla el medio, la exGaribaldi que lo que intentaba era que sus hijos no se vieran afectados en ese momento.

“A mí me insultaban en la calle. Me decían que era lo peor del mundo. Me iba como en feria. Llegó un momento en que mejor no salía”, relató Coronado.

“A mis hijos los llevaba a la escuela, al club y los fines de semana a Cuernavaca. Pero centros comerciales, parques de diversiones o calles, jamás. Porque era una forma de protegerlos de que no vieran las cosas que me decían a mí”, expuso Ingrid.

Finalmente la cantante dijo: “Sentí que quedó un hueco de compartir lo que sentí en esos momentos. De ver que mi marca como conductora estaba destruida”.