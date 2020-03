MeQuedoEnCasa Artistas nacionales dan el ejemplo y unen fuerzas para frenar el contagio del COVID-19

View this post on Instagram

Buen tiempo de mi vida use lentes de contacto, años de años literal…. Cuando tenia 24 años me canse de usarlos, aparte me rehusaba a usar los lentes normales… Este año me levanté un día y me lleve una pequeña sorpresa, me había regresado la miopía 😿ósea estoy viejo… Ya no me puedo operar de nuevo, no quiero usar lentes de contacto, y la vida me hizo ceder a la fuerza jaja pare usando lo que antes me rehusaba a usar… Lentes nerdis.. 🤓 . . 📸 @chejoponce