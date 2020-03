Cardi B publica cadente foto en bikini antes de sus cirugías y luego se arrepiente

Cardi B sorprendió a sus seguidores cuando publicó de cuando tenía 20 años, y en donde aún no ostentaba los lujos que ahora presume, sino más sencilla y un estómago más pronunciado.

En la imagen, la cantante aparece sentada, escuchando música con sus audífonos y presumiendo su figura en bikini. Es evidente que aún no se había realizado la cirugía de nariz, ni ningún cambio estético en su rostro.

Como era de esperarse los fans no tardaron en reaccionar a la publicación y comenzaron a atacarla.

Unas horas a penas habían pasado y la rapera borró la imagen debido a los comentarios negativos; sin embargo, poco le duró el gusto pues la foto ya había sido replicada en varios perfiles.

Este fin de semana, la artista sorprendía en sus redes sociales con un inesperado vídeo en el que, por primera vez, enseñaba cómo es su auténtico cabello.

En las imágenes se puede apreciar su cabello completamente rizado y muy salvaje, nada que ver con la melena ultra lisa que suele llevar en sus conciertos y eventos. "Wow, estoy muy orgullosa de mí misma", aseguró.

Tampoco pasaron desapercibidas sus larguísimas uñas multicolor con brillantina que llevaron a los usuarios a hacerse la misma pregunta: “¿Cómo puede lavarse el cabello con esta manicura?.

Ya like my nails ? Yes or No ? pic.twitter.com/HoUTS9VHSk

— iamcardib (@iamcardib) March 13, 2020