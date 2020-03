Anahí provoca envidia por mostrar abdomen plano a 40 días de dar a luz

Hemos sido testigos de cómo muchas famosas recuperan su figura tras el parto en tiempo récord, Anahí lo supera y ha dejado a todos muy sorprendidos.

La cantante ha causado furor en las redes sociales debido a que publicó una selfie frente al espejo en donde muestra un abdomen plano y en ropa deportiva.

Tras su segundo embarazo, la famosa mexicana nos demuestra que si se puede lucir un cuerpo tonificado con ejercicio y esfuerzo.

"Día 40. Oficialmente se acabó la cuarentena". Publicó en sus redes sociales, mostrando que estaba lista para comenzar a hacer ejercicio para seguir manteniendo su espectacular figura.

Twitter

No es la primera vez que ella sorprende con imágenes de su increíble transformación, pues hace unos días compartió una foto de antes y después, además de publicar instantáneas inéditas de su embarazo,

"Nuestro cuerpo se transforma y de la forma más increíble nos sorprende. Nunca quiero olvidar estos momentos. ❤️🙌🏻 Mágico, único … real. ➡️➡️➡️➡️", escribió.

El segundo hijo de la actriz, Emiliano, nació el 2 de febrero.

Esto dice ella

La reacción ha sido inmediata, y varias de sus seguidores le preguntaron cómo ha logrado recuperar su figura. Sin embargo, algunos haters se fueron contra ella por "dedicar más tiempo a bajar de peso que a su hijo".

"Primero, sí les tengo que confesar que me tardé cuatro horas en ‘la subo o no la subo’, pero de pronto creo que no debemos juzgarnos. ¿Por qué no nos echamos un poco de porras nosotras mismas?, ¿por qué siempre estamos viendo a la de al lado o al de enfrente?".

"Quiero aclarar que no estoy haciendo ejercicio, hago ejercicio cuando paso la cuarentena, pero me visto así porque es muy cómodo traer leggins porque ahorita la ropa que te acomoda es esa”, respondió.

Asimismo, la también actriz también aceptó que todavía le falta mucho para recuperar su peso ideal.