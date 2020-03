¡De lujo! The Myrna Clayton Experience y su épica noche en el Guatemala Jazz Festival 2020

La increíble voz de Myrna Clayton ha cautivado a miles de personas alrededor del mundo. Pero, en está ocasión, fue el turno de Guatemala.

La artista originaria de Estados Unidos se presentó en el Teatro Dick Smith junto con un séquito de músicos de primera nivel.

El embajador de la @usembassyguate, Luis Arreaga, brinda algunas palabras en el Guatemala Jazz Festival 2020, previo a la presentación de The Myrna Clayton Experience. pic.twitter.com/UNnUM3bEcc — Mónica Ávila (@MAvila_PN) March 11, 2020

“Queremos celebrar a la música. Nuestros invitados de hoy en el Guatemala Jazz Festival tienen un gran talento”, afirmó el Embajador de Estados Unidos en Guatemala, Luis Arrega.

Previo al show de The Myrna Clayton Experience, se presentó el talento guatemalteco en el escenario. El primero en aparecer fue el joven de tan solo 15 años Mario Vicente.

El adolescente, quien a pesar de haber sufrido una parálisis cerebral sorprendió a los asistentes con su actuación.

La cantante guatemalteca Isa Alarcón es otra de las invitadas al Guatemala Jazz Festival, la interprete se hace acompañar de músicos de la @udvgt. pic.twitter.com/su3dLSffBP — Mónica Ávila (@MAvila_PN) March 11, 2020

Posteriormente llegó el turno de músicos de la Universidad Da Vinci de Guatemala. Los jóvenes invitaron a la cantante Isa Alarcón a compartir escenario y ofrecer una presentación inolvidable.

La majestuosa presentación de Myrna Clayton

Finalmente, llegó el platillo fuerte de la velada. Ataviada por un vestuario en color negro y destellos dorados, Myrna Clayton apareció sorprendiendo a los asistentes con su potente voz.

#AHORA

Desde los Estados Unidos llega la presentación de The Myrna Clayton Experience al Jazz Festival Guatemala. pic.twitter.com/MpJldQfHaS — Mónica Ávila (@MAvila_PN) March 11, 2020

Adueñándose por completo del lugar, la artista hizo interpretación de canciones como “Better Days” y “How Great Thou Art” y “The Vine”.

Para la segunda parte del show, Clayton decidió enfundarse en un vestido “que compró en un mercado de Guatemala”.

Asombrosa e incríeble, así podría definirse la espectacular presentación de The Myrna Clayton Experience en el Teatro Dick Smith del IGA. pic.twitter.com/bobTtGy0yQ — Mónica Ávila (@MAvila_PN) March 11, 2020

Cabe resaltar que el Guatemala Jazz Festival se extenderá hasta el 28 de marzo.

Un total de 23 países están participando en la 20 edición que se desarrolla en cuatro sedes: Plaza Cristóbal Colón, Teatro Dick Smith, Centro de Formación de la Cooperación Española y el Teatro Municipal de Quetzaltenango.

La entrada a los diferentes es completamente gratuitos. Además, varios de los músicos invitados al festival están impartiendo talleres musicales para diferentes instituciones educativas musicales.