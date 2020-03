Los poderosos mensajes de las mujeres de la farándula guatemalteca en el #8M

View this post on Instagram

Somos fuertes, guerreras, luchadoras, románticas, soñadoras y felices!!!! A lo largo de mi vida he aprendido que abrirnos camino podrá no ser fácil, que abundan los paradigmas de pensar que la mujer profesional no puede ser la mujer esposa y mamá, que muchos nos creen menos capaces de lo que somos; pero eso mismo me ha hecho convencerme que somos invencibles, admirables y capaces de lograr todo lo que nos propongamos! Feliz día de la mujer a todas las fuertes guerreras que me siguen por aquí y en especial a la que me ha hecho como soy hoy, mi mamá! Nunca dejen de brillar y sentirse felices y satisfechas con ustedes mismas 🌟🤍