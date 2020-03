Youtuber La Mars llama "huevonas" a mujeres que harán paro y desata la furia

La Mars, joven que hace algunos años alcanzó cierta fama por anunciar en redes sociales que dejaba sus estudios, causó polémica nuevamente por desestimar las muertes por feminicidio.

En un video llamó "huevonas" a las mujeres que participarán en el paro de #UnDíaSinMujeres o #UnDíaSinNosotras el próximo 9 de marzo en la Ciudad de México.

A través de su canal de Youtube, la joven mexicana compartió su opinión con respecto al paro masivo de mujeres convocado por diversos colectivos feministas.

Sin embargo, los argumentos posteriores despertaron muchos comentarios en redes, pues la joven dio cifras de feminicidios y las comparó con los homicidios.

Comenta que en enero del 2020 se registraron sólo 73 feminicidios, una cifra corta en comparación con los 2 mil 819 hombres que perdieron la vida asesinados.

"La balanza no está inclinada hacia las mujeres, al año mueren muchos más hombres y yo no veo a hombres haciendo berrinches para tirarse de huevonas un día".

No sé qué es peor: La omisión que significa indolencia o desinterés en las féminas o la mentira. #FelizMiercoles pic.twitter.com/K9VovLrfDY

Ahora resulta que López no había caído en cuenta que el 9 de Marzo era el día señalado para el #ParoNacionalDeMujeres ó #UnDiaSinMujeres

Las criticas al nuevo video de la joven youtuber fueron duras. Las usuarias piden no reproducir más este video e informarse sobre todas las causas que persigue #UnDíaSinMujeres.

Además reiteran la diferencia entre un homicidio y un feminicidio, pues el segundo es una muerte que involucra razones de género y que de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (COIDH) se da como resultado de una situación estructural, fenómeno social y cultural enraizado en las costumbres y mentalidades.

Marcela Aguirre alias La Mars, fue la estudiante que causó controversia hace tres años por anunciar que dejaría la escuela para luchar contra el sistema educativo retrógrado, a partir de ese momento se dedicó a subir videos polémicos a su canal.

Se me hace hipócrita e incongruente de la ''mars aguirre'' decir que las feministas somos huevonas y arguenderas, viniendo de alguien que no estudia, no trabaja y crea arguende y polémica sobre temas delicados/importantes para ser relevante 5 minutos más, q oso

— Naomi Ponce (@naomiponcec_) March 3, 2020