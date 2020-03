Djs guatemaltecos lanzan nueva propuesta en la electrónica: Crossover

Andrés Méndez, más conocido como MAMR, y Kevin Bautista conocido como Kiiev, dieron a conocer su nuevo mini álbum llamado Crossover. Los productores y Djs guatemaltecos, decidieron realizar esta colaboración tras una inesperada visita y sueños en conjunto.

MAMR y Kiiev, platicaron con Publinews y dieron a conocer que este trabajo busca dar a conocer su música y su carrera artística. Además, esperan que este EP pueda inspirar a más artistas soñadores como ellos.

Es un punto en donde existen diferentes mundos y géneros, es por eso que el EP es una transición de tres canciones de tres géneros diferentes los cuales se derivan del pop y edm.

Según comentaron los artistas, en el primer tema se pueden disfrutar sonidos pop mezclados con influencias de la electrónica, e indicaron que los otros dos géneros fueron pensados para que las personas puedan bailar y disfrutar.

Al principio no teníamos en mente colaborar o hacer algo juntos, pero en agosto del 2019 iniciamos a trabajar una colaboración.

“En agosto del año pasado visité el estudio de Kevin en donde le dije que tenía un tema pero no sabía qué más hacerle y le pedí que me dejara ‘meterle mano’. Posteriormente Kevin me dijo que tenía un tema, me lo mando yo le hice unos arreglos y luego ambos nos pusimos de acuerdo para poder trabajar una tercera canción juntos”, dijo Andrés.