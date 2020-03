Con un hashtag atacan a Leticia Calderón por decir que atropellaría a los gatos si los ve

Leticia Calderón suspendió por unos instantes su participación durante el rodaje de la telenovela "Imperio de Mentiras", porque un gato paseaba por el jardín donde se filmaban algunas escenas de la trama.

Tras este momento, la actriz mexicana explicó a los reporteros la fobia que le tiene a los felinos, es una situación con la que ha tenido que lidiar toda su vida, y que a pesar de haber tratado el asunto con ayuda psicológica, su aversión es tal que no dudaría en atropellar al gato que se cruce en su camino.

"Le tengo terror a los gatos, está por allá y aquí se está grabando la novela, así yo no puedo, se fue, pero sigue por aquí, les tengo pánico, pero no sé por qué es, mi mamá no me ha dicho si tuve algún percance con esos animales, quizás me arrojó un gato, he ido a psicólogo y no funciona, necesito manejar eso, no puedo ponerme así", explicó.

"Mis hijos saben que si vamos pasando periférico y veo un gato, no me importa que lo atropelle, se tienen que agarrar de algún lado, la mano, pero yo corro y paso encima de él", añadió.

Asimismo señaló que no podría ni ir a la casa de ninguna de sus amistades que tienen gatos y entre broma y broma, consideró llevar a su perro rottweiler al set para que ahuyente al minino en cuestión.

Las reacciones

Sus declaraciones, rápidamente se hicieron tendencia en redes sociales y miles de usuarios comenzaron a apodarla Lady mata gatos, además, varios cibernautas pidieron llenar el perfil de la actriz con imágenes de gatos, y aseguraron que ninguna fobia justifica el maltrato animal.

"Me dan fobia tus hijos, si los veo en periférico los atropello"

"Terrible que fomente la violencia contra los animales"

"Propongo que en todas sus publicaciones comenten con fotos de gatos"

"La verdad no te puedes meter con animalitos que no se pueden defender"

"No mereces respeto si no respetas a los seres más nobles".

Hasta el momento, la protagonista de telenovelas exitosas no ha dado declaraciones al respecto, ni ha hecho pública alguna reacción frente a los ataques de los internautas.

Vieja pendeja psicópata, normalmente no le deseo mal a nadie, pero vas y chingas a tu puta madre maldita asesina#LadyMataGatos pic.twitter.com/PDaYpb1N6k — Killua1206 (Fernando L) 🇲🇽🇲🇽 (@Killua1206) March 3, 2020

#LadyMataGatos Creo que todos !! tenemos fobia a algo pero matar a un animal 🐈 esa no es la mejor opción. Creo que a estas alturas del partido muchos a nivel mundial,estamos en contra de la matanza de cualquier animal pic.twitter.com/OZVC0QmXYx — 𝗡𝗜𝗖𝝝𝗟𝝠𝗦 (@Cezarvnicolas) March 3, 2020

No esperaba menos de una prianistas del verde.

Son doble moral, [email protected] y vividores. Ahí está su "política pseudo actriz".#LadyMataGatos pic.twitter.com/K9xqe2r5K3 — Julio Ramírez (@JuliiioRamireez) March 3, 2020

Se entiende que no le gusten, y cuando algo te da miedo prefieres evitarlo, ya que es lo más lógico, pero querer matar a un ser vivo sin ninguna razón más que su "miedo" sra. Usted es una psicópata. Tenga cuidado que asi se empieza#LadyMataGatos pic.twitter.com/wHQDWdu6LP — Veronica Sanchez ARMY (@Jsh15Vero) March 3, 2020