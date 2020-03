Marimba Contemporánea de Guatemala estrena su nuevo disco "Divertimento" con concierto

View this post on Instagram

Saludos amigos! . . Empezamos nuestro año recordando una de nuestras canciones favoritas de nuestro primer álbum Resonar de Dos Mundos!! . Un video producido por nuestro buen amigo @elmonocular🤘😎 . Los invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Twitter y por supuesto a escucharnos en las plataformas digitales como #Spotify #dezzer #Soundclound #Youtube #AppleMusic . . #Contemporánea #Divertimento #Resonar #Marimba #MarimbaGuatemalteca #Music #Musica #Drumer #Percussion #Mallets #Beer #usac #fussion #Guatemala #centroamerica #Percussion #Mallets #festival #Guatemala #Germany #Musician #Rock #Psycholedic #Paraninfo #Percussionmusic #MarimbaPlayer #Art #2020