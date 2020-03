Florecita Cobián, Miss Guatemala 2003 y su desgarradora confesión tras perder a su bebé

View this post on Instagram

Casi siempre publicamos solo momentos lindos y los difíciles los guardamos para nosostros. Esta vez quiero compartirles la primera vez que vimos y escuchamos el corazón de nuestro bebé. Cuando estábamos por compartirles la noticia de mi embarazo, nos enteramos que su corazón había dejado latir. Lo peor que le puede suceder a un padre, es que algo le suceda a su hijo y perderlo que les dire. Un hijo se ama con todo el corazón desde el primer momento, no importa el tiempo que esté con nosotros. Pero los tiempos de Dios son perfectos, esta prueba tan difícil nos unió aún más como familia, como pareja nos hizo más fuertes, nos demostró el amor tan grande que nos tenemos y que Dios nos tiene. Mamis que quiero mucho me compartieron su historia, me dieron aliento, me guiaron en el proceso y para quienes estén pasando por esto, les dire, que todo estará bien. Si quieren contar de su embarazo desde el primer momento háganlo, no esperen nada malo, que lo que tiene que ser será, disfruten cada momento, porque nadie nos quita la ilusión y el amor que les tenemos desde que nos enteramos que seremos papás, porque la vida es un regalo, no es tan fácil como parece tener un hijo, ellos son un milagro de amor. Hagan lo que les dicte su corazón. Aunque perder un bebé pasa mucho, no quiere decir que sea algo normal para uno y que no duela, o que sea fácil, pero ese dolor irá sanando y pasara, aunque siempre tendremos a ese hijo en nuestro corazón. Quienes ya tienen hijos, ellos serán su gran motivación, pues nos necesitan y aman mucho y para quienes aún no, Nunca pierdan la fe, pues Dios les dará nuevamente la oportunidad en el momento perfecto. Papis y mamis, lloren, sientan, apóyense, ámense mucho y sean felices, que Dios los bendiga siempre, a sus hogares y familias también.