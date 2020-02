Bad Bunny estrena su segundo disco "Yo hago lo que me da la gana"

View this post on Instagram

A veces la gente no te entiende, no ven lo que tu ves. Ser diferente no es malo, eso es lo que nos hace iguales, eso es lo que nos hace humanos. Cuando piensas diferente a los demás, muchos te llaman loco o comienzan a inventar historias de ti; y no nos queda de otra que abrazar eso que queremos, eso con lo que soñamos y ser nosotros mismos sin MIEDO. SOMOS MAS PODEROSO DE LO QUE CREEMOS!! NOS HAN QUERIDO HACER DEBILES, PERO NO LO SOMOS!! HAZ LO QUE SIENTES!!! HAZ LO QUE TE APASIONA!! HAZ ESO QUE SIEMPRE HAZ QUERIDO Y NO TE HAZ ATREVIDO!! HAZ LO QUE DE TE DE LA GANA!!! 💀🖤 HOY A LA MEDIA NOCHE (HORA DE PR🇵🇷), YO HAGO LO QUE ME DA LA GANA!!!!