Lorena Herrera sorprende criticando a mujeres que publican fotos con poca ropa

Lorena Herrera ha sido conocida por su exuberante belleza, la cual luce con ajustados y reveladores atuendos. La mexicana mantiene uno de los cuerpos más atractivos del medio del espectáculo gracias al ejercicio, buena alimentación y buenos hábitos.

Ahora, la artista sorprendió al criticar a otras famosas que utilizan sus redes sociales para compartir imágenes demasiado provocativas, con el fin de obtener más seguidores.

Aseguró que las que así lo hacen, solo tienen seguidores lujuriosos y que no le agrada que sean tratadas solo “como carne”.

“No me parece correcto que alguien que está en el medio se la pase subiendo fotos en tanga para ganar seguidores. No somos carne nada más”, afirmó.

En una entrevista para “Venga la Alegría”, dijo que lo único que hacen estas figuras del entretenimiento es ganar seguidores que buscan es “ver precisamente eso, tus pompas, posiciones vulgares, poquita ropa, pero al momento que sacas una canción o video no tienes las visitas de los seguidores que realmente tienes”.

La actriz señaló que dichos seguidores, no son verdaderos, pues lo que menos les interesa, es su trabajo: “Te das cuenta de que sí, puedes ganar seguidores pero también te estás ganando seguidores que lo único que quieren es ver precisamente eso, tus pompas, en posiciones vulgares, poquita ropa, pero al momento en que tú sacas una canción, un video, no tienes las visitas de los seguidores que supuestamente tienes”.

No es exhibicionista

“Treinta años en el medio y los he hecho a base de mi trabajo, en novela, en teatro, cantando. Claro que muestro, claro que he explotado de alguna manera el cuerpo, muestras pero hasta cierto punto, no hay que abusar de ello. Pero yo sí veo que muchas sí abusan, y dices ‘¿las redes qué, nada más es exponer la carne?’, yo sí paso”, aseguró

“No soy una mujer que explote mucho su cuerpo, si ves mis redes yo no ando subiendo fotos ni en bikini ni en traje de baño aunque ande de vacaciones, y voy mucho a la playa, pero no acostumbro. Sí subo fotos sensuales, con el escotito, con la faldita, pero no soy de mostrar todo el tiempo mi cuerpo, para nada, no considero que sea correcto, son tus redes, en las cuales compartes un poco de tu vida…”, concluyó la esposa de Roberto Assad desde la ciudad de Mérida, a donde acudió como invitada del Carnaval.