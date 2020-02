Fabiola Roudha seduce a sus fanáticos presumiendo su retaguardia en ajustados leggins

View this post on Instagram

Este es un adelanto de 1 tema nuevo que será parte de mi disco( en español), pero que aprovecharemos a tocar en el festival @sxsw (en ingles para q me entiendan jeje), pero solo la tocaremos 3 veces: 5 de marzo en @abejorrogt hagan su reservacion: 47103313. *7 de marzo en @angieangie.cafearte y el *20 de marzo en @sxsw Austin Texas.