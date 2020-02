El standupero Ricardo O’Farrill es “linchado” por chiste pedófilo

View this post on Instagram

Por fin se estrena el Final de temporada de mi serie favorita: Bojack Horseman. (2 AM, pa’ los que vivimos en CDMX). Tengo mis teorías, pero solo espero no sea una basura como Game Of Thrones porque es una serie que me ha hecho pasar por muchas emociones y nunca ha dejado de sorprenderme y enseñarme de la vida. No spoileen eh, eso no es ser banda. BACK IN THE 90'S I WAS IN A VERY FAMOUS TV SHOOOOOW🎶 • 📸 de @yourshooter