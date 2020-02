Previo al último concierto de La Academia Horacio Villalobos revela el Top 3

View this post on Instagram

¡Imperdible! La actual ganadora de #LaAcademia, la guatemalteca @soypaolamusic, estará contigo en la gran final junto a @tityelducke y @kati_zaragoza 🇬🇹🙌🏻 Recuerda: Plaza El Güipil, zona 3, desde las 7 pm ❤️