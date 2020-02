Crean cuenta en Twitter para filtrar "pack" de Lizbeth Rodríguez

View this post on Instagram

¡Amigos les tengo una excelente noticia!, me emociona tanto decirles que el mes de MARZO ¡será de lo mejor! ya que tendré la oportunidad de conocerlos a todos en un Meet and Greet en las siguientes ciudades: ● 6 de marzo, Hotel Monterrey, Macro Plaza MONTERREY. ● 7 de marzo, Hotel City Express Plus GUADALAJARA ● 8 de marzo, Hotel City Express Plus, El ángel, CDMX Será un evento completamente familiar donde podré conocerlos, abrazarlos y disfrutar todos juntos en esta fiesta, así que prepárate y trae a toda tu familia. No lo olvides, tenemos una cita 😘