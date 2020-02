Publican escabrosas revelaciones de la autopsia de Michael Jackson

Un reportaje que publicó el diario "The Sun" revela más detalles de la autopsia que le practicaron a Michael Jackson.

Al momento de su muerte, en junio de 2009, tenía el cuerpo devastado por las cirugías estéticas, por los medicamentos recetados y por una aparente batalla con la anorexia.

El informe arrojó escalofriantes detalles del estado físico que tenía El Rey del Pop cuando murió a los 50 años a causa de un paro cardíaco provocado por una sobredosis de propofol, un potente calmante.

Tenía pastillas parcialmente disueltas en el estómago y sobrevivía con solo una pequeña comida al día. Su cadera, muslos y hombros estaban cubiertos de marcas de pinchazos de las inyecciones de analgésicos que recibía a diario de su médico personal, Conrad Murray, quien fue declarado culpable de homicidio involuntario por administrar incorrectamente la droga que condujo a la muerte al artista.

“He was skin and bone, his hair had fallen out, and he had been eating nothing but pills when he died,” a source close to the singer told @TheSun. #MichaelJackson #autopsy #MJ #KingofPop https://t.co/Tuar6TErtD

— Guardian Life NG (@GuardianLifeNG) February 21, 2020