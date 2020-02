Pedro Capó afirma que las muñequitas quitapenas guatemaltecas son su amuleto de “Buena Suerte”

“Todo lo que sane” es un amuleto para el cantautor puertorriqueño Pedro Capó, quien apuesta al sencillo y video en solitario “Buena suerte”.

Este bien podría seguir los pasos del galardonado tema “Calma”, que marcó un antes y un después para el músico de 39 años y ganador del Latin Grammy en tres ocasiones.

En entrevista con Publinews, el artista sostuvo que cada vez que se expone a un nuevo tema lo hace con honestidad y que es inevitable que en sus canciones salgan notas de lo puertorriqueño que lleva dentro.

La entrevista con Pedro Capó

Cuéntanos del viaje que conllevó la creación de “Buena suerte”…

Me encanta mi espacio creativo: Sin estudio y sin crear, no hay nada. Siempre es importante regresar a las raíces, el origen que es crear y componer. La canción nace de una sesión tipo creativo, nos metimos en el estudio siendo honestos y no pretenciosos, con simpleza y con cierta astucia, sin buscar el éxito, lo cual nos lleva a lo que llamamos destino. “Buena suerte” nos lleva al lugar perfecto y hora correcta. Es una vida en está canción; no lo presento en un punto de vista romántico, pero puede ser cualquier cosa, algo que estamos buscando profesionalmente y nos apoyamos en este tipo de cosas intangibles.

En tus redes sociales compartiste una serie de amuletos que representan varias culturas y países, ¿cuál es tu amuleto de buena suerte?

Hay muchísimos, creo en todo lo que sale. Pero sí tengo varios, me gustan los cristales, llevo una vida que se alimenta espiritualmente, me tomo mis espacios. Me gusta irme al Perú, trabajo en el chamanismo, y también está Dios, que es el amuleto infalible.

En tus publicaciones figuró una muñequita quitapenas de Guatemala, ¿tienes una?

Sí, la última vez que fui a Guatemala, la representante de Sony Music en dicho país nos llevó a un mercadito en La Antigua y ahí compré una. También comimos muy rico ese día.

El giro de 36o grados…

“Calma” podríamos decir que también es tu amuleto de buena suerte. ¿Desde el lanzamiento hasta ahora, cuál es el giro que dio tu vida?

Dio un giro de 180 grados, ha sido un cambio radical, todo el éxito me tomó de forma desprevenida; yo no esperaba esa explosión, todavía estoy saboreando el fruto de “Calma”. Es alegre que el sencillo que representa bienestar y que habla de la cultura caribeña haya sido una canción bandera de tantos niños en el mundo. El sencillo es un homenaje que representa la inocencia. Trabajar con Farruko en el remix fue increíble, todas las nominaciones, todo ha sido alucinante.

Si tuvieras la oportunidad de regresar en el tiempo, ¿qué le dirías al Pedro de hace 10 años?

Calma, mi vida, con calma… Paciencia, que todo llega, trabaja duro en la vida, la paciencia es el mejor aliado.

¿Qué podrías contarnos de tu proceso creativo, es monótono?

Como compositor, mi labor es ser comentarista de la vida, así que se vale hablar de todo. Soy muy inquieto y me gusta fusionar y entretenerme, salirme del aburrimiento creativo y como artista presentar diferentes colores. La nueva canción es de mi próxima creación, que va a salir en mayo, y tira de muchos colores y estilos. Soy un artista que viene de trabajar balada y pop, con mis raíces caribeñas, y estos sonidos que están llevando al pop a otros lugares me emocionan mucho.

Con tantas satisfacciones a lo largo de tu trayectoria, ¿qué falta por conquistar?

¡Wow! Un montón de cosas. Siempre que alcanzo una meta me nacen mil más. Quiero seguir conectando música, contribuir con mi capacidad. Dar bienestar y hacer cosas bonitas para mis oyentes. También me ilusiona seguir creciendo en la actuación, sigo buscando por dónde seguir expresándome.

¿Cuándo vendrá a Guatemala?

Te vemos por todas partes en Guatemala con una reciente campaña en la que te viste involucrado, ¿podríamos esperar alguna visita tuya?

Ojala que sí, a mí me encanta estar en Guatemala, con los chapines, siempre me tratan bien. Espero que me lleven pronto.

¿Cuál es el mejor aprendizaje que te ha dejado la música?

Mantener una mente abierta, no limitarme. La creatividad en cualquiera de sus vertientes: pintura, música, actuación, etc., las posibilidades son infinitas. Lo anterior también sirve para aplicarlo en la vida.