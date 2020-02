¡Nada que envidiarle a Yanet García! Paulette Samayoa, Miss Guatemala 2013 en ultra ceñida prenda

View this post on Instagram

Tus decisiones sellan tu destino ! – Robert Kiyosaki . No todas las decisiones son fáciles de tomar, pero hay que armamos de valor y guiarnos por nuestro corazón. Cada decisión que tomamos, va moldeando nuestro camino, así que si tenemos claro hacia dónde queremos llegar, será más fácil elegir el camino correcto !!! 👈🏻 🖤 . . . . #guate #guatemala #miguate #chapina #guatemalteca #latina #ca #look #outfits #outfitinspiration #ciudad #photography #photooftheday #portrait #portraitphotography #flag #bandera #mipais #street #streetstyle #streetphotography #face