Participante de La Academia pierde el cariño del público por criticar a integrante de BTS

Angie Flores desató la polémica en redes sociales. La concursante de La Academia cantó en la gala número 13 un fragmento de Blood sweat and tears, tema de BTS, y al hacerlo, lejos de ganarse la admiración del ejército de fans del grupo surcoreano, despertó toda su furia.

“ARMY", como se conoce al fandom de BTS, se enojó con la concursante de Honduras tras ver un video en el que ella llamaba “feo” a RM, uno de los integrantes de la boy band.

A post shared by Angie Flores (@angiefloreshn) on Feb 9, 2020 at 11:38am PST

View this post on Instagram

Sus palabras hicieron explotar en Twitter la rabia de clubs de fans y seguidoras de BTS. Por medio del hashtag #AngieArmyTeCancela se unieron contra la concursante para lograr su expulsión del reality musical.

De alguna manera, esta semana Angie supo el revuelo que había provocado su comentario en redes sociales y preocupada quiso pedir una disculpa.

Antes de la gala de este domingo, se dirigió a una de las cámaras dentro de La Academia y explicó que no había insultado a RM en serio: “Sólo estaba bromeando”.

"Lo siento mucho, realmente no lo decía en serio. No estaba diciendo que RM era feo. Sólo estaba bromeando. Ya lo puse en claro. Sólo estaba bromeando. Pero a los siete los amo. A mí me encanta BTS. Ustedes mismos lo saben. No me estén regañando así. No, en serio. Lo siento mucho Army. En serio. Pero lo amo a él y los amo a todos en serio. Los amo mucho. Gracias”, dijo la académica en un video que TV Azteca publicó en la cuenta de Instagram de la hondureña.