La Miss Universo 2014 estalla contra quienes la critican por su “extrema delgadez”

Esta semana se estrenó una nueva temporada del reality show musical llamado “A otro nivel”, conducido una vez más por Paulina Vega.

La joven ha sido recordada por ser una de las mujeres más hermosas del mundo, pues después de participar y ganar la corona a Miss Universo, los elogios y los éxitos de la joven no se han detenido por parte de su fanaticada, ya que no solo fue reina de Colombia y dejó en alto el nombre del país, sino también se le abrieron puertas para desarrollar su talento como presentadora.

Aunque muchos han aplaudido a la exreina por su belleza, otros coinciden en que está muy delgada y que luce poco saludable, hasta el punto de asegurar que parece anoréxica.

“Eres hermosa, pero estás muy flaca”, “estás demasiado flaca y no te ves bien”, “ya está demasiado flaca, no sé por qué no se mantiene en el peso de miss universo”, “creo que tienes una enfermedad”, son los comentarios que se pueden leer en las diferentes publicaciones de Vega.

Se defiende de los comentarios

Ante la insistencia de sus seguidores, Paulina se pronunció y cansada de las críticas resumió su opinión en una publicación, en la que dejó claro que no le interesa tener una medida perfecta, siempre y cuando se sienta bien.

“No sé porque se sienten con el derecho de opinar positiva o negativamente de mi cuerpo sin yo preguntar. ¿Qué les hizo pensar que hay un cuerpo mejor o peor que otro sólo por las medidas? ¿No les parece que la única pregunta que importa es si estoy más saludable o no? “, comenzó diciendo.

Agregó que “hacerme pensar que estando más flaca me veo mejor es igual de malo que decirme que estar más gorda es peor. Ninguna de las dos cosas debería ser aceptada. Afortunadamente soy fuerte y no me importa lo que opine la gente, pero me hace pensar qué le produce esto a otras mujeres o niñas? Y por eso les quiero decir a todas las que me siguen o me admiran por mi cuerpo, que lo único que debe ser admirado es la salud”.

“Así que por favor, dejen de comentar sobre el cuerpo de otra persona si solo es para opinar banalmente. Y de nuevo, a todas las niñas que me siguen y quieren tener cierto tipo de cuerpo, se los juro que es perder tiempo preciado. Trabajar en la salud siempre va a valer más la pena. Me llegan cosas absurdas como ‘Come solo ensalada’ o ‘Come más pizza y hamburguesa’. ¿De verdad que son estos consejos?. Sean felices, no importa el número de su pantalón”, finalizó.