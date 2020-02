Página de boletos colapsa en el primer día de venta de entradas al concierto de Guns’N Roses en Guatemala

El concierto de Guns’N Roses sigue siendo toda una sensación en Guatemala. Fue hace tan solo unos días atrás que la banda estadounidense confirmó su concierto en el país.

Luego de la noticia del show, la revelación del precio de las entradas fue otro tema que tomó por sorpresa a los fanáticos.

Y hoy, finalmente los boletos salieron a la venta, causando que decenas de seguidores hicieran largas filas desde tempranas horas para asegurar su entrada.

Pero eso no ha sido todo, ya que la página que se encarga de la venta de boletos colapsó.



Recordemos que los boletos ya están a la venta en todos los puntos de Todoticket y tienen un precio de Q3,000 diamante y platea, Q1,600 VIP, Q1,100 gramilla, Q750 tribuna y preferencia y Q500 general.

El efecto Guns’N Roses

Esta no es la primera vez que surge el efecto Guns’N Roses con la venta inicial de sus boletos. En otros países ha sucedido lo mismo.

“Esta semana tuvimos la visita de algunos miembros de la producción encargada del show. En está ocasión verificaron las instalaciones y algunas rutas. Por lo que desde ya nos estamos preparando para este show de primer nivel”, afirmó Juan Diego Muñoz de Espectáculos Internacionales.

El show de los Guns’N Roses tendrá lugar el próximo 8 de abril en el Estadio Cementos Progreso. El espectáculo se tiene contemplado que arranque a partir de las 8 de la noche.

Cabe resaltar que la banda llega con su gira “Not in This Lifetime”, la cual arrancaron hace unos años atrás.

Asimismo, los asistentes podrán corear a todo pulmón temas como “November Rain”, “Welcome to the Jungle”, “Civil War” y “Live And Let Die”.

El concierto de la banda será sin duda uno de los más esperados de este 2020.