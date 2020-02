Angelique Boyer asegura que las supuestas fotos donde aparece desnuda están editadas

Angelique Boyer se convirtió en tendencia hace unos días cuando Hace unos días se difundieron en redes sociales unas supuestas fotografías de la actriz donde aparece al desnudo.

Tras el escándalo, la sensual mexicana finalmente habló en público sobre lo sucedido.

En una entrevista con el programa Hoy, Angelique expresó su sorpresa al enterarse de la difusión de las imágenes y además advirtió a la gente para que no den click al link donde supuestamente se pueden ver las imágenes, porque podría tratarse de un hacker.

“Ya vi las fotos, es un súper Photoshop. Yo me quedé impresionada… Me dio miedo entrar al link que están poniendo porque no sé si es un hacker precisamente, entonces tengan cuidado no vaya a ser que sea un hacker”, comentó.

Boyer además reveló el verdadero origen de las imágenes.

“Son unas historias que subimos cuando estábamos en Ibiza de las historias de Instagram, es increíble que hayan tomado esas imágenes y me borraron el traje de baño. Me borraron el traje de baño, qué bárbaros”.

Incluso Sebastián Rulli, su novio, se mostró sorprendido al ver el link que le envió Angelique con las supuestas fotos. "Se las mandé a Sebastián y me dijo 'pero nunca estuviste desnuda"".

Además reveló que, al menos hasta ahora, jamás ha posado al desnudo por completo. “Pero no, no he hecho desnudos, cuando los haga yo los subo, no me voy a esperar a que me hackeen. Sí, evito tomármelas, proteger pues no hay manera, los hackers están muy fuertes”.

Las fotos de la discordia

En diferentes redes sociales como Instagram, comenzaron a circular algunas fotos en las que se ve a Boyer disfrutando de un paseo en yate, pero al desnudo.

La cuenta @henryk3 filtró fue quien compartió las imágenes de la actriz acompañadas del siguiente mensaje.