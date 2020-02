Todos los ganadores de los premios BAFTA 2020

La Academia Británica de Artes Cinematográficas y de la Televisión realizó la edición 73 de los premios BAFTA.

En esta entrega la película 1917 del director Sam Mendes logró obtener el galardón en la categoría de Mejor película dramática, por lo que se perfila como la favorita para ganar el Óscar el próximo domingo.

Congratulations to @1917 , winner in the Outstanding British Film category 🇬🇧 🎬 #EEBAFTAs #BAFTAs pic.twitter.com/sxtNFg6Ci5

La cinta de guerra 1917 se llevó siete premios mientras que el Joker recibió tres incluyendo mejor actor para Joaquín Phoenix. La actriz Renee Zellweger también recibió el galardón como mejor actriz.

Por su parte Joaquin Phoenix se alzó con el premio al mejor actor por su interpretación antagónica en "Jocker", mientras la británica Rene Zellweger fue consagrada mejor actriz por su papel como Judy Garland en el film "Judy".

No painted on smiles from @jokermovie's Joaquin Phoenix backstage at the #EEBAFTAs 🤡 #BAFTAs pic.twitter.com/dfI2QNs15W

— BAFTA (@BAFTA) February 2, 2020