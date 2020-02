VIDEO. ¡Entre lágrimas! Dos conductores se despiden de Venga La Alegría

El viernes 31 de enero, los seguidores de Vanessa Claudio quedaron sorprendidos luego de que la conductora les revelara que se iba del programa Venga La Alegría.

La noticia fue transmitida en el último segmento del matutino de TV Azteca. Sin embargo, Claudio no se fue sin antes contar las razones de su renuncia. Los compañeros de la conductora y los televidentes quedaron sorprendidos tras conocer los motivos.

Sin duda, esta ha sido una semana difícil para los conductores de Venga La Alegría pues también dijeron adiós a Carlos Quirarte.

La presentadora estuvo 13 años en Tv Azteca. Vanessa comentó que se va por nuevos proyectos fuera del país.

“Esta vez me voy a un nuevo proyecto, que me lleva lejos de México, de mi familia por elección. Me voy a Miami. Estaré siendo parte del elenco de Suelta La Sopa, en Telemundo”, comentó.