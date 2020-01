Lizbeth Rodríguez comparte imagen en ropa deportiva que remarca su zona íntima

Con un hermoso paisaje de fondo, Lizbeth Rodríguez celebró sus 11.8 millones de seguidores en Instagram.

Sin embargo, la naturaleza fue opacada por un detalle que resaltó en el atuendo que decidió utilizar la mexicana.

“¿De dónde salen tantos? Disfrutando del amanecer en una isla virgen: Isla Isabel. Muchas gracias por tanto amigos”, dice la leyenda que lleva la publicación.

En las fotografías se puede ver a la joven de tan solo 25 años luciendo un conjunto deportivo en color gris y negro.

Sin embargo, el pants le jugó una mala pasada a la Chica Badabun y este terminó remarcando su zona íntima.

Los seguidores aprovecharon la oportunidad para llenarla de halagos y felicitarla por sus diferentes proyectos.

“Tú siempre luciendo muy hermosa”, “Estamos demasiado orgullosos de ti. Te amamos”, “Sigue disfrutando, sabemos lo que te ha costado llegar a donde estás”, dicen algunos de los comentarios que se leen en la colección de imágenes.

Más noticias de Lizbeth Rodríguez

Hace unos días atrás, la presentadora le comunicó a sus fanáticos que había sido picada por un bicho extraña.

Lizbeth Rodríguez sufre picadura de extraño insecto y muestra lo mal que quedó su pierna La famosa youtuber mexicana afirmó haber sufrido el susto de su vida, por lo que tuvo que recibir atención médica inmediata.

Por medio de las historias resaltó que había tenido que visitar a un experto, ya que la picadura había empeorado.

“Amigos ando valiendo, como siempre. Me duele mucho la pierna, como que me está quemando. Me dijeron que no era picadura de araña como pensé. Pero no supieron decirme qué bicho fue”, enfatizó Rodríguez.

La fama de la exBadabun llegó junto con el programa “Exponiendo infieles”, proyecto que también le generó varias polémicas.

Fue hace un tiempo atrás, cuando Lizbeth finalmente se decidió a presentar a su hijo. Esto a consecuencia de unas fotografías que se viralizaron en las redes sociales, en donde se podía ver a la joven embarazada.

Rodriguez comentó que no había querido revelar el rostro de su hijo debido a las amenazas a las que se ve expuesta ocasionalmente.