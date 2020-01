Ninel Conde despotrica contra quienes la criticaron después de su última cirugía de rostro

Recientemente, Ninel Conde compartió un video en donde su rostro lucía un poco distinto por lo que los usuarios de Twitter comenzaron a criticarla y a burlarse de ella.

Los usuarios al ver el video comenzaron a comentar que se había hecho un nuevo "arreglo" y que este mismo no le había sentado para nada bien.

A pesar de que mucho lo ha negado la intérprete de "Tú no vales la pena" se ha hecho algunos arreglitos en su físico, por lo que no puede evitar que los internautas se den cuenta de sus cambios físicos aprovechando las críticas que en ocasiones son algo crueles.

Rápidamente la cantante respondió ante la situación que se había presentado en redes sociales y sobre todo muy a su propio estilo.

“Resulta que ahora para variar están diciendo que qué me hice en la cara… como yo estoy trabajando no tengo mucho tiempo de estar viendo lo que dicen”, comentó al inicio del clip.

“Todo coincidió”

“Estoy bien, no tengo nada. Me pidieron un vídeo para avisar que iba a estar en un programa y yo lo grabé en el baño de mi casa, de abajo para arriba, con una luz que no es para grabar, porque jamás me imaginé que le iban a estar buscándole el arroz negro a la sopa. Entonces estaba con un tratamiento porque tenía la espalda lastimada desde que fui a esquiar", aseguró Ninel.

Aclaró que además de haberse lastimado la espalda también se lastimó su rodilla y que debido a ello debía usar un medicamento que provocaba hinchazón porque te hace retener líquidos.

“Que lamentable que un día después están los haters y si me hubiera hecho qué, es mi cara. Algún día si yo quiero me voy a hacer porque es mi cuerpo, es mi cara y es lo que a mí se me da la gana. Y lo triste es cómo lo usan para destruir”, dijo probablemente un poco molesta.