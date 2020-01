Productor colombiano busca trabajar con artistas guatemaltecos

Alejandro Neira, más conocido en el ámbito musical como Aleo, ha llamado la atención con su visita a Guatemala. Aleo es un joven de 24 años de origen colombiano y su trabajo con artistas de talla internacional ha hecho sonar su nombre a nivel mundial.

Con más de cuatro años con experiencia en producciones, Aleo ha puesto su mirada en los artistas nacionales con los que le gustaría llevar a cabo algún tipo de colaboración. Publinews conversó con él sobre su trabajo y de los artistas con los que le gustaría trabajar. ¡No te pierdas la entrevista!

Aleo es productor musical e ingeniero de sonido. Durante su carrera profesional ha trabajado varias propuestas musicales en diferentes países.

Entre sus colaboraciones más significativas se encuentra el haber llegado al número 26 en la lista de los 200 álbumes más vendidos del mundo con su participación en el álbum debut de Lil Keed con "Long Live México".

Además, fue nominado al Grammy Latino por su participación como Productor e Ingeniero en el álbum “Tropicalia” de Ilegales.

Otro de sus grandes éxitos fue obtener el triple platino en Portugal con el single “Tou Bem”, número uno en los charts portugueses del artista “ProfJam”, álbum #FFFFFF.

Al preguntarle sobre sus futuros proyectos Aleo comentó que aún no puede revelar mayores detalles. Sin embargo, asegura que viene una colaboración con géneros como regional mexicano, hip hop y hip hop pop con una artista de Argentina.

Aleo se describe como un productor abierto a las posibilidades, ya que no se cierra a trabajar solo con un género y le gusta apostarle a proyectos innovadores.

Al preguntarle con qué artistas guatemaltecos le gustaría trabajar, Aleo indicó que ha visto el material de Malacates, Jesse Báez y Ricardo Arjona, entre otros. El producto resaltó que le gustaría una colaboración con Gaby Moreno y Malacates con su gran éxito “Luna Llena”, pero que no se niega a trabajar de la mano con otros artistas o bandas guatemaltecas.

“Estoy abierto a diferentes culturas, me puedo relacionar con la gente aunque no hablemos el mismo idioma. No me cierro a las posibilidades (…) si tu tienes una buena melodía y una buena letra, haces que funcione cualquier género”, agregó.