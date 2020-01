Anuel AA reza para que le crezca pronto el cabello luego de realizarse desastroso corte

Anuel AA no deja de sorprendernos. Y es que recientemente, el artista estrenó nuevo look, pero al parecer, el boricua no está feliz con el resultado.

En un video colgado en su cuenta de Instagram, se puede ver que el intérprete decidió raparse su melena.

Asimismo, en el clip se le escucha decir: “Dios mío gracias por esta comida. Dios mío gracias porque soy el mejor trapero vivo, pero, dios que me crezca el cabello de nuevo”.

El videoclip causó mucha gracia entre sus fanáticos, quienes no dudaron en comentarlo y dejar en evidencia su “implante de cabello”.

FOTO. Chimpancé le quita el peluquín a Anuel AA y exhibe la calvicie que sufre el cantante El cantante puertorriqueño sufrió tremendo accidente durante sus vacaciones junto con Karol G.

En el pasado, la incipiente calvicie de Anuel AA había sido motivo de burla entre algunos usuarios de las redes.

Recordemos que, desde que salió de prisión en julio de 2018, el intérprete ha lucido prácticamente el mismo estilo siempre.

“Pídele por el dolor de cuello, porque ese collar debe ser muy pesado también”, “Eres el mejor rapero, en eso si estás en lo correcto”, dicen algunos de los textos que se pueden leer en la publicación.

Hasta el momento, el video superaba los más de ocho millones de reproducciones en Instagram.

La nueva colaboración de Anuel AA

Hace una semanas atrás, Shakira lanzó su nuevo sencillo “Me gusta”, el cual cuenta con la colaboración de Anuel AA. El estrenó llegó unos días antes de la muy esperada actuación de la estrella colombiana en el show del medio tiempo del Super Bowl LIV.

Recientemente se filtró un video inédito en el que se puede ver a los artistas trabajando de manera conjunta.

En la primera parte del video se puede ver a la barranquillera escribiendo la letra de la canción e intentando encontrar la melodía perfecta para grabarla.

Actualmente, el novio de Karol G supera los más de 20 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.