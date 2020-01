La cantante guatemalteca Denise González se pone escandalosa al presumir sus curvas en micro bikini

View this post on Instagram

Listos para GIVEAWAY gana un mes de gimnasio gracias a @futecagymiraflores y empieza junto a mí este cambio de vida!!! Que tienes que hacer súper fácil!!!. • dale like a esta foto ❤️. • sigue la página de @futecagymiraflores y ami!!. • comenta con un 💪🏻 usando el hashtag #wearefutecagym . • sube una historia con la segunda imagen de este post y escribe: QUIERO ESTAR #fknfit en @futecagymiraflores y listo!!!!. Tienes hasta el domingo para participar suerte!!! 🍀 los veo en el gym!!! ❤️