Lizbeth Rodríguez sufre picadura de extraño insecto y muestra lo mal que quedó su pierna

Lizbeth Rodríguez dio de qué hablar en las últimas horas, ya que terminó mal tras la picadura de un extraño insecto en Tijuana, Baja California.

Por medio de sus historias de Intagram, Lizbeth Rodríguez, en un inicio, señalo que su herida había sido provocada por una araña. Sin embargo, horas después explicó que se debía a un “bicho desconocido”.

La exconductora de “Exponiendo infieles” mencionó que tuvo diversos síntomas como urticaria, fátiga, dolores de estómago y en el oído.

Lizbeth, conocida como la Chica Badabun, dio a conocer que fue revisada por un médico de un hospital en Nayarit porque comenzó a sentir diversos malestares que le preocuparon.

“Amigos ando valiendo, como siempre. Me duele mucho la pierna, como que me está quemando. Me dijeron que no era picadura de araña como yo pensé, pero no supieron decirme qué bicho fue”, enfatizó la joven de tan solo 25 años.

Rodríguez también agregó: “Voy a tomarme algo para el dolor y voy a estar en contacto con la toxicóloga para ver cómo evoluciona”.

Sin embargo, Rodríguez volvió a interactuar en Instagram para anunciar que se sentía peor. “Yo creo que también me hace falta descansar”, agregó en otro audiovisual.

La reconocida Youtuber también publicó una historia en la que se puede apreciar la herida que se le hizo por la picadura del insecto.

Por lo anterior, la mexicana aseguró que se haría una limpia porque reconoció que siempre le ocurren cosas malas.

La fama de Lizbeth Rodríguez

Luego de los acontecimientos, la exintegrante de Badabun no ha dado a conocer cuál es su situación médica.

La fama de la joven de tan solo 25 años llegó junto con el programa “Exponiendo Infieles”.

Actualmente, Lizbeth supera los más de 11 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.