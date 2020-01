Famosa Miss Guatemala llora la repentina muerte de su mamá

View this post on Instagram

La más grata bienvenida que me pudo haber dado @nuestromundo7😍😍😍 #mimamimundo. Gracias Dios por darme la bendición de tener aún a mi lado a mi madre, una mujer que me formó siempre en tu camino, que ha sido valiente, esforzada y un gran ejemplo para mí. Hoy acompañada de la celebración los exhorto a que hagan una oración por sus mamis e incluyan a la mía, para que Dios nos de la bendición de tenerlas por muchísimos años y celebrarlas más, aún no siendo una fecha conmemorativa, todos los días son especiales!!! Gracias por hacer de ese momento tan especial a mis jefes y jefas @harryarteaga @mijitooh @lamafervelez @sandragalvez @claudiamarquez sin ustedes nada de esto sería posible! Gracias por creer en mi y ser de gran bendición a mi vida, que Dios se los multiplique muchísimo💕💕💕 #jeimmystyle #jeimmyaburto #jeimmyfit #nuestromundo #jeimmytv