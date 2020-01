Bárbara Mori sorprende al presumir su mayor atractivo y usuarios la llenan de halagos

Bárbara Mori se ha encargado de presumir sus viajes por el mundo y algunos de sus proyectos. La actriz ha decidido presumir sus atributos más grandes, el talento.

En su cuenta de Instagram ha compartido imágenes en donde plasma su pasión por la fotografía y las labores sociales. En esta ocasión, la actriz publicó una fotografía al natural y fue halagada por sus seguidores.

Mori presumió su rostro sin una gota de maquillaje y más bella que nunca a los 41 años. Así cautivó en Instagram luego de compartir algunos de los momentos más difíciles de su vida, la pérdida de su madre y la infancia violenta que vivió al lado de su padre.

Bárbara es recordada como una talentosa y guapísima actriz, una mujer que siempre vivió con sus propias reglas y que aunque en su momento causó controversia, hoy encuentra paz ayudando a otros, compartiendo su experiencia y creando delante y detrás de la pantalla.

La fotografía estaba acompañada de un texto que invitaba a la reflexión rápidamente y generó respuestas, algunos de sus seguidores respondían la pregunta, otros de sus seres queridos aprovechaban para compartir mensajes de ánimo y cariño, un cóctel de buena vibra.

Con el estreno de la nueva versión de “Rubí” a la vuelta de la esquina, ahora estelarizada por Camila Sodi, Bárbara Mori comparte la corona y disfruta la vida con la paz que mucho tiempo añoró.

Bárbara Mori es considerada un fénix, ya que siempre renace de lo que parecieran cenizas. Además, es reconocida por participar en novelas como “Mirada de Mujer”, “Azul Tequila” y “Rubí”.

Recientemente abrió su corazón en el podcast de Fabiola Campomanes y confirmó que el amor propio es lo más importante en la vida de cualquier individuo, pues así uno encuentra en sí mismo la motivación para seguir adelante y para ser simplemente imparable.

“Para mí el amor propio ha sido la herramienta más poderosa que he encontrado y que he descubierto en mi vida, porque una vez que descubrí el amor por mí me abracé, me miré de frente y me dice ‘nunca más te voy a dejar sola”.