VIDEO. Hombre acusado de infidelidad en estadio: "Dios no quiera que les pase lo mismo"

La vida de Deyvi Andrade Urgiles cambió de la noche a la mañana luego de que fue al estadio con una su amiga. Ese día se vio involucrado en un caso de infidelidad.

Nunca se imaginó que la Kiss Cam (cámara de besos) lo captaría justo en el momento en el que se observa un beso entre él y su acompañante.

Los jóvenes aparecieron en la pantalla y eso detonó una bomba, pues él tenía novia y no era la chica que estaba a su lado.

El escándalo inició el fin de semana en la previa del partido entre el Barcelona de Guayaquil y Delfín, en Ecuador. Sin embargo, el poder de las redes sociales hizo que el caso se conociera a nivel mundial.

Andrade salió a su defensa en las redes sociales. En su cuenta de Facebook aseguró: "Destruyeron mi relación".

El "accidente" mostró el momento de Deyvi abrazado a una joven. Luego hubo un beso en el que Andrade quiso disimular cuando se dio cuenta que la cámara lo estaba mostrando a todo el estadio. La acción de ocultar lo ocurrido fue tan obvia, que los cibernautas lo viralizaron.

Luego, se difundieron fotos en donde el hombre aparecía con una mujer distinta a la que se encontraba en el estadio de fútbol. Finalmente, Andrade dio dar la cara y contó su versión de lo ocurrido.

Después de esto, se defendió aclarando que "en ningún momento" se moría por besar a su amiga.

"En el video no se ve ningún beso. No sé por qué dice (el reportero) que nos besamos apasionadamente cuando no hubo siquiera un roce en nuestros labios. Sólo me juzgan y me critican. Nadie se pone en mis zapatos", aseguró.