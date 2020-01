Pamela Anderson se casó por quinta vez

La exestrella del show de televisión "Baywatch", Pamela Anderson, contrajo matrimonio por quinta vez, informó este martes el sitio especializado The Hollywood Reporter (TWR).

La actriz, hoy convertida en activista por los derechos de los animales, se casó con el productor de "Batman" y "Nace una estrella", Jon Peters, en una ceremonia privada en Malibú el lunes, más de tres décadas después de que la pareja se conociera por primera vez.

Anderson, de 52 años, estuvo casada antes con los roqueros Tommy Lee y Kid Rock, y dos veces con el jugador de póquer Rick Salomon.

Más recientemente salió con la estrella de fútbol francés, Adil Rami.

