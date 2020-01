Jolette rompe el silencio y habla de las torturas que vivió en “La Academia”

Desde sus inicios, "La Academia" se ha caracterizado por ser un reality show lleno de polémica, algo que todavía se puede percibir en la actual generación. Luego del alboroto que se creó por la discusión entre Danna Paola y dos de los participantes del programa, una exalumna ha decidido romper el silencio y hablar sobre todas las “torturas” y “malos ratos” que vivió durante su generación.

Jolette fue una de los 18 participantes de la cuarta generación de “La Academia” en el año 2005. Recientemente fue entrevistada por Yordi Rosado sobre su paso por el show mexicano y ella decidió revelar algunos detalles.

¿Qué pasó?

Según confesó Jolette en la entrevista, los momentos más duros los vivió gracias a las críticas constantes de Lolita Cortéz, quien era entonces juez del show. Además, asegura que sus maestros y la producción la acosaban y la trataban muy mal.

“Yo ya sabía lo que iba a pasar los domingos, por lo menos yo emocionalmente iba un poco preparada, porque yo ya sabía que los domingos me la iban aplicar, entre semana los maestros y la producción me hicieron cosas peores”, comentó Jolette a Yordi.

La presión fue tanta que incluso un día intentó escapar de la casa en la que vivían todos los alumnos, pero fue detenida por agentes de seguridad y personal de la producción.

“Me salí del departamentito y empecé a correr y dije a dónde me voy como en el reclusorio corrí, corrí, corrí y luego di a una barda que daba a otro lugar a un museo y la salté, no sé cómo la salté. Encontré una caja así como de basura, ahí me subí y después de eso caí con las rodillas un poco dobladas para no lastimarme y salí corriendo… Me persiguieron y me alcanzaron”, detalló.